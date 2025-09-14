Muškarac F. N. iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
Horor
KRVNIČKI TUKAO SUPRUGU PRODUŽNIM KABLOM I DAVIO JE: Jezivo porodično nasilje u Podgorici
F.N. je u ranim jutarnjim časovima u stanu u kojem živi sa vanbračnom partnerkom K. B, fizički napao oštećenu, nanoseći joj telesne povrede.
- Napad je uključivao više udaraca rukama, korišćenje produžnog kabla i stiskanje vrata rukama - navodi se u saopštenju.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje osumnjičenom, a protiv njega će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici.
(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)
