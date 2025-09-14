Slušaj vest

F.N. je u ranim jutarnjim časovima u stanu u kojem živi sa vanbračnom partnerkom K. B, fizički napao oštećenu, nanoseći joj telesne povrede.

- Napad je uključivao više udaraca rukama, korišćenje produžnog kabla i stiskanje vrata rukama - navodi se u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje osumnjičenom, a protiv njega će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteCrna GoraPOSLE OVOG SNIMKA SMUČIĆE VAM SE KROFNICE NA PLAŽI U CRNOJ GORI: Kad vidite kako ih prave, nikad ih više nećete kupiti
prodavac-krofni.jpg
Crna GoraU OVOM GRADU KAO DA JE 1982! TITOVA PETOKRAKA JOŠ SIJA SVE U ŠESNAEST Skinuta, pa vraćena! Pokojni Dušan rekao: Ne dam da se iko sprda pa opalio iz pištolja
Petokraka Bijelo Polje.jpg
Crna GoraSRBIN "PAO" PO INTERPOLOVOJ POTERNICI Hapšenje na prelazu Dračenovac: Evo šta mu se sva stavlja na teret
policajac i uhapšeni muškarac
Crna GoraNA AMERIČKOJ CRNOJ LISTI: Milu Božoviću i Vesni Medenici zabranjen ulazak u SAD
0402-printskrin.jpg