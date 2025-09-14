Slušaj vest

Auto-moto savez Crne Gore je saopštio da je došlo do većeg odrona.

Na fotografijama koje su zabeležili učesnici u saobraćaju, može se videti da je celi kolovoz prekriven odronjenim stenama.

Odron na putu Cetinje-Budva Foto: screenshot IG/podgoricki_vremeplov

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije rečeno da nema povređenih i da je pričinjena manja materijalna šteta na jednom vozilu.

Kazali su da su ekipe Crnagoraputa poslale mehanizaciju kako bi put što pre bio prohodan.

(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: Đ. M.)

