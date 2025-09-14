Na putu Budva-Cetinje, u mestu Obzovica, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.
Stiže mehanizacija
KAO DA SE SRUŠILO POLA PLANINE! Jezive scene na putu Budva-Cetinje, veliki odron obustavio saobraćaj (FOTO)
Slušaj vest
Auto-moto savez Crne Gore je saopštio da je došlo do većeg odrona.
Na fotografijama koje su zabeležili učesnici u saobraćaju, može se videti da je celi kolovoz prekriven odronjenim stenama.
Odron na putu Cetinje-Budva Foto: screenshot IG/podgoricki_vremeplov
Vidi galeriju
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije rečeno da nema povređenih i da je pričinjena manja materijalna šteta na jednom vozilu.
Kazali su da su ekipe Crnagoraputa poslale mehanizaciju kako bi put što pre bio prohodan.
(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: Đ. M.)
Reaguj
Komentariši