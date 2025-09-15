Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila tri osobe osumnjičene za teške krađe na teritoriji glavnog grada

Zbog krađa, policija je podnela krivične prijave protiv još dve osobe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Stanice kriminalističke policije su po nalogu državnog tužioca u Podgorici uhapsili Marokanca R.M. (25), koji je osumnjičen da je izvršio krivično delo teška krađa. On je, kako se sumnja, 8. septembra provalio u kuću oštećenog i ukrao sedam ručnih satova vrednosti oko 1.000 evra i dva mobilna telefona.

Iz policije navode da je R.M. prodao ukradene stvari, ali da je veći deo pronađen od strane policijskih službenika i vraćen vlasniku.

„Podgoričanin P.Đ. (37) je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na štetu državljanke Švedske. Sumnja se da je ovo delo izvršio dok je boravio u stanu sa oštećenom, iz njene torbe uzeo novac u iznosu od 8.400 evra i sakrio ga u svom vozilu. Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obaveštenja, P.Đ. je po nalogu tužioca lišen slobode, a otuđeni novac je pronađen u vozilu i vraćen vlasnici“, saopštila je policija.

Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneta je krivična prijava protiv R.Đ. (28), zbog sumnje da je u noći između 11. i 12. septembra iz auto-servisa u mestu Dajbabe ukrao vozilo "golf 7" koje je bilo ostavljeno radi popravke, nakon čega se udaljio u pravcu Bara, gde je vozilo kasnije i pronađeno.

Uhapšen je maloletnik star 17 godina, povratnik u izvršenju krivičnih dela, zbog sumnje da je izvršio dve teške krađe na štetu dve osobe iz Podgorice.

Maloletnik je, kako se sumnja, 6. septembra, u večernjim satima, ispred jednog tržnog centra u Podgorici, podesnim sredstvom presekao sajle sa dva bicikla koja su se nalazila na ulazu tržnog centra. Ukradena bicikla je narednog dana prodao na Stočnoj pijaci u Podgorici. Ukradena bicikla su vraćena vlasnicima, a maloletnik je priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

„Protiv lica I.M. (75) biće podneta krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa, na način što je koristeći nepažnju oštećenog koji je boravio u jednom ugostiteljskom objektu, sa stola uzeo mobilni telefon“, navodi se u saopštenju policije.