Jedno lice, muškarac star 33 godine je zadobio teške povrede u predelu glave, a drugi muškarac (39) je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

- Do verbalne rasprave a potom i fizičkog napada osumnjičenog na oštećeno lice došlo je zbog toga što je oštećeni, koji je došao u posetu prvim komšijama osumnjičenog, parkirao vozilo na mesto u blizini kuće osumnjičenog zbog čega se osumnjičeni prvo pobunio a potom ušao u konflikt sa njim. Policija je postupila po prijavi, izašla na lice mesta gde su zatečeni akteri incdidenta. Povređeni je odvezen u Klinički centar Crne Gore, dok su ostala lica dovedena u prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica, potvrđeno je za RINU u UP.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u postupcima uhapšenog stiču bitni elementi krivičnog dela teška tjelesna povreda i koji je naložio da se ovo lice liši slobode.

Osumnjičeni V.D. je lišen slobode i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)

