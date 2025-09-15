Slušaj vest

To je nakon saslušanja u Centru bezbednosti u Podgorici kazao lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

Njega je Upravi policije u petak prijavio građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević, navodeći da se oseća ugroženim zbog izjava lidera DNP sa protesta u Botunu u opštini Zeta.

Knežević je novinarima kazao da ovu prijavu doživljava kao jednu vrstu političkog pritiska.

- Ovako će svako proći ukoliko se bude suprotstavljao anahro-liberalnim projektima i udruženjima koja nikako da se pomire sa globalnim promenama nakon pobede Donalda Trampa - rekao je Knežević, dodajući da Centar bezbednosti doživljava kao "svoju kuću".

Kazao je da nije problem u njemu i njegovoj partiji, već da je riječ o "koruptivnom poslu" koji je bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković potpisao sa turskim kompanijama.

- Gde se samo oko 13 miliona eura dalo na konsultantske usluge, a da se ignorisalo činjenično stanje životne ugroženosti u Zeti. Građani Botuna su 2021. godine podneli peticiju i jasno se odredili da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ne može da se gradi tik uz Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP), jer bi to bila ekološka katastrofa imajući u vidu (ne)sanaciju bazena crvenog mulja - izjavio je Knežević.

Rekao je da voli pse, mačke i grožđe kao što ih vole svi aktivisti, dodajući da se tako danas može svako zvati. Više puta je naglasio da se radi o administrativnom nemaru i ponižavanju građana Zete.

- Jasno je da se radi o udruženom medijskom, političkom i NVO poduhvatu, sa namerom da se ja umirim i zaustavim svoje aktivnosti sa građanima Botuna u cilju zaštite i očuvanja životne sredine - rekao je Knežević.

Kako je kazao najbolje bi bilo da gradonačelnik Podgorice Saša Mujović dođe na zbog građana Zete i razgovara sa njima o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

- Razgovor je najbolje rešenje. Neću prisustvovati tom razgovoru da ga lišim bilo kakvih političkih uticaja. Ako hoće da dođu (Milojko) Spajić i (Saša) Mujović u Zetu, ja im garantujem ne samo bezbednost, nego prijateljski, gostoprimni doček kako bismo iz ove situacije, za početak, izašli kroz razgovore.

Odgovarajući na pitanje da li je zaista prozvao Dragićevića, Knežević je rekao da je prozvao sve.

- To je izraz za sve one koji smatraju da mogu i da imaju pravo da saopštavaju stavove, a da niko ne može da polemiše sa stavovima, jer se odmah označi kao čovek koji treba da guši neke građanske slobode. Još ima aktivista koji imaju kosu, zube… To što se on prepoznao, a nisu svi oni koje sam nazvao brukom, a ne strukom, nije moj problem. Niti znam gde živi Aleksandar Dragićević, niti znam lične podatke iz njegovog života. Ako je ovo zdravo i dobro za Zetu, što ga ne instaliraju u Podgorici... - rekao je Knežević.

