Jedna od glavnih saobraćajnica ka Crnogorskom primorju ubistavljena je od juče ujutru kada se stena odronila, a jutros je nastavljeno sa raščišćavanjem terena.

Rukovodilac u sektoru održavanja državnih puteva u "Crnagoraputu", Predrag Vukšić kazao je da se nadaju da će danas završiti uklanjane odrona i saniranje kosine koja je uslovila zatvaranje saobraćaja.

Niko nije povređen ali je kamenje ipak zakačilo jedan kamion.

Po informacijama Radija Cetinje, vozač Duško Janjušević iz Nikšića uspeo je da uspori kada je primetio da je jedan kamen pao na put, a svega nekoliko sekundi kasnije - na kolovoz se obrušila velika količina materijala.

"Došlo je do obrušavanja stenskog masiva na kolovoz i to je uobičajena pojava u ovakvoj vrsti materijala kroz koje se pruža ova naša saobraćajnica", rekao je medijima Ljubiša Lazović iz Crnagoraputa.