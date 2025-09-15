Slušaj vest

Jedna od glavnih saobraćajnica ka Crnogorskom primorju ubistavljena je od juče ujutru kada se stena odronila, a jutros je nastavljeno sa raščišćavanjem terena.

Rukovodilac u sektoru održavanja državnih puteva u "Crnagoraputu", Predrag Vukšić kazao je da se nadaju da će danas završiti uklanjane odrona i saniranje kosine koja je uslovila zatvaranje saobraćaja.

Niko nije povređen ali je kamenje ipak zakačilo jedan kamion.

Po informacijama Radija Cetinje, vozač Duško Janjušević iz Nikšića uspeo je da uspori kada je primetio da je jedan kamen pao na put, a svega nekoliko sekundi kasnije - na kolovoz se obrušila velika količina materijala.

"Došlo je do obrušavanja stenskog masiva na kolovoz i to je uobičajena pojava u ovakvoj vrsti materijala kroz koje se pruža ova naša saobraćajnica", rekao je medijima Ljubiša Lazović iz Crnagoraputa.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteCrna GoraJEZIVI DETALJI SMRTI STUDENTA IZ ČAČKA KOG JE AJKULA RASPORILA U CRNOJ GORI! Nikad objavljena izjava očevica, druga stradalog Stevice, 70 godina nakon tragedije
Ajkula Crna gora.jpg
Crna GoraPOGINUO MOTOCIKLISTA, TRAGEDIJA KOD BRAJIĆA: Katastrofalan udes na magistralnom putu Cetinje-Budva
crnogorska-policija-traka.jpg
Crna GoraDRAMA U BUDVI! ZAPALILA SE JAHTA POZNATOG BIZNISMENA: Vatra preti da se proširi na druge brodove, turisti u neverici posmatraju JEZIVU BUKTINJU (VIDEO, FOTO)
Gori luksuzna jahta u Budvi!
Crna GoraOVO JE POZNATI BIZNISMEN ČIJU JAHTU JE PROGUTALA VATRA! Detalji drame u Budvi: Evo ko je Braco Miranović (VIDEO, FOTO)
Screenshot 2025-08-17 212310.png