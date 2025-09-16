OBJAVIO INTIMNI SNIMAK ŽENE, PRE TOGA JE BRUTALNO PRETUKAO: Državljanin Srbije napravio haos u BUDVI, pa proteran iz Crne Gore!
- Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, gde je osumnjičeni pretio napadom ženi. Već narednog jutra, 6. septembra, on ju je fizički napao u stanu u kojem su boravili. Nakon toga, 11. septembra, putem aplikacije poslao je trećem licu video-snimak sa eksplicitnim sadržajem na kojem se nalazila njegova vanbračna supruga - potvrđeno je za RINU u UP.
Policija je odmah reagovala i uz saradnju sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnela prijavu protiv D. R. zbog nasilja u porodici i neovlašćenog objavljivanja snimka.
Inspektor za strance doneo je rešenje kojim mu je naređeno napuštanje Crne Gore, uz meru zabrane ulaska.
Predmet je, nakon saslušanja, ustupljen nadležnim organima u Republici Srbiji, gde će se postupak dalje voditi.
