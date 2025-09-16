Slušaj vest

"Ekipe Crnagoraputa su, uz upotrebu specijalizovane mehanizacije, uklonili kamenje i raščistile saobrćajnicu, nakon čega su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja na ovom putnom pravcu", saopšteno je iz Uprave za saoobraćaj.

Iz Uprave su zahvalili građanima na strpljenju i razumevanju tokom privremene obustave, a sve vozače pozivamju da, posebno na dionicama podložnim odronima, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

U mestu Obzovica u nedelju je došlo do većeg odrona stena, zbog čega je do danas bio potpuno obustavljen saobraćaj na putu Cetinje-Budva.

