AMFILOHIJE ĆE DOBITI SPOMENIK U KOLAŠINU: Vlada dala saglasnost
Vlada Crne Gore je na elektronskoj sednici koja je u toku većinom glasova dala saglasnost da se u Kolašinu podigne spomenik pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Srpske pravoslavne crkve - Amfilohiju, koji je preminuo pre pet godina.
Ministri iz Bošnjačke i albanskih stranaka nisu se još izjašnjavali, ali je odluka već dobila potrebnu većinu.
Time je prihvaćen zahtev opštine Kolašin odakle su ranije saopštili da im je zadovoljstvo što su preuzeli prvi korak na očuvanju sećanja na pokojnog mitropolita.
Zahtev opštine prethodno je odobrilo Ministarstvo kulture i medija.
Osim u Kolašinu, Amfilohije će statuu dobiti i u Beranama.
Spomenik u Beranama biće visine preko četiri metra, širine metar i 60 centimetara, na postolju obloženim mermernim pločama, a nalaziće se u centru grada, pored hrama.
(Kurir.rs/Vijesti.me)