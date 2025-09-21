Slušaj vest

Policija je u Pljevljima uhapsila maloletnika (16) zbog sumnje da je godinu starijem sugrađaninu naneo tešku telesnu povredu - frakturu lobanje, saopšteno je iz Uprave policije.

“Naime, Dežurna služba Odjeljenja bezbednosti Pljevlja obaveštena je oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloletnih lica, te da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć. O događaju je odmah obavešten Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji službenici su u kratkom roku zbrinuli povređeno lice koje je zatim transportovano na dalje lečenje u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici”, dodaje se u saopštenju.

Sprovodeći intenzivne aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa ovim događajem, policijski službenici su došli do sumnje da je fizičkom obračunu prethodio verbalni sukob između dvojice maloletnika starosti 16 i 17 godina.

Kako se sumnja, šesnaestogodišnjak, za kojeg je alkotestiranjem utvrđeno da je pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,85 g/kg, zadao udarac pesnicom maloletniku, nakon čega je ono palo na betonsku podlogu i tom prilikom zadobilo tešku telesnu povredu - frakturu lobanje.

“Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem izjasnio se da se u radnjama šesnaestogodišnjaka stiču bitni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, sprovede na dalju nadležnost”, dodaje se u saopštenju.