Slušaj vest

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada ga je udario čamac, a propeler mu naneo ozbiljne povrede.

Navodno, ronilac nije bio propisno obeležen dok je bio u vodi, što je moglo doprineti nesreći.

Budvanska policija obavlja uviđaj, a detalji okolnosti nesreće tek treba da budu utvrđeni.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraOVO JE POZNATI BIZNISMEN ČIJU JAHTU JE PROGUTALA VATRA! Detalji drame u Budvi: Evo ko je Braco Miranović (VIDEO, FOTO)
Screenshot 2025-08-17 212310.png
Crna GoraOBJAVIO INTIMNI SNIMAK ŽENE, PRE TOGA JE BRUTALNO PRETUKAO: Državljanin Srbije napravio haos u BUDVI, pa proteran iz Crne Gore!
slovenska plaža budva.jpg
Crna GoraUKLONJENE I POSLEDNJE PREPREKE: Put Cetinje – Budva ponovo otvoren za saobraćaj nakon velikog odrona!
13.jpg
Crna GoraJEZIVI DETALJI SMRTI STUDENTA IZ ČAČKA KOG JE AJKULA RASPORILA U CRNOJ GORI! Nikad objavljena izjava očevica, druga stradalog Stevice, 70 godina nakon tragedije
Ajkula Crna gora.jpg
Crna GoraDRAMA U BUDVI! "JAHTA MOŽE EKSPLODIRAT'" Gorelo LUKSUZNO plovilo poznatog biznismena, Kurir donosi EKSKLUZIVNE snimke sa lica mesta! (VIDEO)
collage.jpg