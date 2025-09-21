Ruski državljanin zadobio je teške povrede dok je ronio u blizini Svetog Stefana
Crna Gora
HOROR KOD BUDVE: Propeler čamca isekao ruskog ronioca kod Svetog Stefana!
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada ga je udario čamac, a propeler mu naneo ozbiljne povrede.
Navodno, ronilac nije bio propisno obeležen dok je bio u vodi, što je moglo doprineti nesreći.
Budvanska policija obavlja uviđaj, a detalji okolnosti nesreće tek treba da budu utvrđeni.
Kurir.rs/Vijesti
Reaguj
Komentariši