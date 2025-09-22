Slušaj vest

Proverom kroz evidencije policije, u saradnji sa NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da je za licem A.S.(48) iz Republike Albanije, raspisana međunarodna poternica od strane NCB Interpola Atina.

A.S. se u Grčkoj potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Apelacionim sudom u Larisi zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela: pokušaj ubistva, nelegalno posedovanje oružja i razbojništvo na drzak način sa saučesnicima, za koje je u Grčkoj propisana kazna zatvora do 30 godina.

U zvaničnoj komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Atina, potvrđen je identitet ovog lica i on je u zakonom predviđenom roku predat na dalju nadležnost sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteCrna GoraOBJAVIO INTIMNI SNIMAK ŽENE, PRE TOGA JE BRUTALNO PRETUKAO: Državljanin Srbije napravio haos u BUDVI, pa proteran iz Crne Gore!
slovenska plaža budva.jpg
Crna GoraODRON NAPRAVIO HAOS: Put Cetinje-Budva i danas zatvoren zbog obrušavanja stene
collage.jpg
Crna GoraMILATOVIĆ SLUŠAO "UBIJ SRBINA" U ZAGREBU, PA SE NAKON DVA DANA SETIO DA OSUDI USTAŠKE POKLIČE! "Na utakmicu sam otišao sa prijateljem, Zoranom Milanovićem..."
Zoran Milanović i Jakov Milatović
Crna Gora"MIRNO STE SLUŠALI KAKO STADION POZIVA NA UBISTVO 33% VAŠIH SUGRAĐANA": Knežević uputio otvoreno pismo Milatoviću nakon skandiranja "Ubij Srbina" u Zagrebu!
Lider DNP-a Milan Knežević

BONUS VIDEO

DA LI ĆE POTERNICA INTERPOLA ZA DODIKOM BITI POTVRĐENA? Analitičari za Kurir o mogućem scenariju: Ovo je zloupotreba države, žele podele i konflikt! Izvor: Kurir televizija