DRŽAVLJANIN ALBANIJE UHAPŠEN U CRNOJ GORI: Potražuje se po Interpolovoj poternici zbog teških krivičnih dela!
Proverom kroz evidencije policije, u saradnji sa NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da je za licem A.S.(48) iz Republike Albanije, raspisana međunarodna poternica od strane NCB Interpola Atina.
A.S. se u Grčkoj potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Apelacionim sudom u Larisi zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela: pokušaj ubistva, nelegalno posedovanje oružja i razbojništvo na drzak način sa saučesnicima, za koje je u Grčkoj propisana kazna zatvora do 30 godina.
U zvaničnoj komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Atina, potvrđen je identitet ovog lica i on je u zakonom predviđenom roku predat na dalju nadležnost sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.
Kurir.rs/Rina
BONUS VIDEO