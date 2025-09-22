RAŽNATOVIĆ (26) IMA POVREDE GLAVE, A EVO ŠTA JE REKAO MRVALJEVIĆ (48) NAKON KARAMBOLA U RIJECI CRNOJEVIĆA! "Pao sam na POLOMLJENU ČAŠU, tako sam se povredio"
Mrvaljević je sa ubodnom ranom zbrinut u podgoričkom Kliničkom centru, a u cetinjskoj bolnici ukazana je pomoć Ražnatoviću, koji ima povrede u predelu glave.
Prema nezvaničnim saznanjima podgorička i cetinjska policija sinoć oko 22 sata obaveštene su da je na Rijeci Crnojevića, ispred jednog lokala, došlo do tuče između dve grupe.
"Identifikovani su svi učesnici tuče, prikupljaju se obaveštenja i utvrđuju sve činjenice i okolnosti vezane za ovaj događaj. Obavešteno je Više državno tužilaštvo, odakle je naloženo odgovarajuće veštačenje povreda, nakon čega će se postzupajući tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela", rečeno je "Vijestima" nezvanično.
Sinoć je nezvanično rečeno da je teže povređeni Mrvaljević, nakon što je zbrinut u medicinskoj ustanovi, kazao da je pao na slomljenu čašu i tako se povredio, saznaju "Vijesti" nezvanično.
Kurir.rs/Vijesti