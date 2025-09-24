OPASNA PREVARA KRUŽI PODGORICOM, IZDATO HITNO UPOZORENJE! Lažni pozivi uzdrmali građane, prevaranti se predstavljaju kao policija, evo šta traže od građana!
Nepoznata lica kontaktiraju građane, lažno ih obaveštavajući da je njihov rođak ili blizak član porodice doživeo saobraćajnu nezgodu, a potom zahtevaju novac kako bi se navodno pomoglo u toj situaciji.
U Upravi policije rečeno je da se radi o pokušaju prevare i da se preduzimaju intenzivne aktivnosti na rasvetljavanju svih okolnosti i identifikaciji osoba koje na ovaj način obmanjuju građane.
- Pozivamo građane na dodatni oprez i savetujemo da ne postupaju po zahtevima iz ovakvih poziva, već da odmah obaveste policiju na broj 122 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu. Pravovremena prijava je od ključnog značaja za brzo reagovanje i sprečavanje izvršenja krivičnog dela - kazali su u Upravi policije.
Građanima se preporučuje da svaku informaciju ove vrste prvo provere direktno sa članovima porodice i da ni u kom slučaju ne uplaćuju niti predaju novac nepoznatim osobama.
Kurir.rs/Rina