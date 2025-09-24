Slušaj vest

Nepoznata lica kontaktiraju građane, lažno ih obaveštavajući da je njihov rođak ili blizak član porodice doživeo saobraćajnu nezgodu, a potom zahtevaju novac kako bi se navodno pomoglo u toj situaciji.

U Upravi policije rečeno je da se radi o pokušaju prevare i da se preduzimaju intenzivne aktivnosti na rasvetljavanju svih okolnosti i identifikaciji osoba koje na ovaj način obmanjuju građane.

- Pozivamo građane na dodatni oprez i savetujemo da ne postupaju po zahtevima iz ovakvih poziva, već da odmah obaveste policiju na broj 122 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu. Pravovremena prijava je od ključnog značaja za brzo reagovanje i sprečavanje izvršenja krivičnog dela - kazali su u Upravi policije.

Građanima se preporučuje da svaku informaciju ove vrste prvo provere direktno sa članovima porodice i da ni u kom slučaju ne uplaćuju niti predaju novac nepoznatim osobama.