Gorska služba spasavanja Crne Gore sprovodi akciju spasavanja na lokalitetu Zeleni vir na Durmitoru.

“U pitanju su četvoro poljskih državljana, od kojih je jedan zadobio povredu noge. Radi se o dva bračna para”, navodi Gorska služba na Fejsbuku.

Poziv za pomoć upućen je putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

U akciji učestvuju i pripadnici Službe zaštite Žabljak.

Kurir.rs/Portal Analitika

