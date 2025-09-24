Radi se o dva bračna para, navodi Gorska služba na Fejsbuku.
Lokalitet Zeleni vir na Durmitoru
AKCIJA SPASAVANJA NA DURMITORU: Četvoro poljskih državljana zatražilo pomoć, jedan povredio nogu
Gorska služba spasavanja Crne Gore sprovodi akciju spasavanja na lokalitetu Zeleni vir na Durmitoru.
“U pitanju su četvoro poljskih državljana, od kojih je jedan zadobio povredu noge. Radi se o dva bračna para”, navodi Gorska služba na Fejsbuku.
Poziv za pomoć upućen je putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.
U akciji učestvuju i pripadnici Službe zaštite Žabljak.
Kurir.rs/Portal Analitika
