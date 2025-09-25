Slušaj vest

Na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore.

- Poziv za pomoć upućen je preko OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, a u akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Žabljak. Akcija spasavanja je uspešno izvedena, a od troje planinara jedan je zadobio povredu noge. Nakon evakuacije njemu je pružena potrebna medicinska pomoć, potvrđeno je u GSS Crne Gore.

Inače, ova akcija spasavanja izdvaja se po tome što je tokom planinarenja povređeni muškarac želeo da zaprosi devojku, ali umesto romantične veridbe usledilo je dramatično spasavanje.

Ipak, prema nezvaničnim saznanjima devojka je ipak na kraju rekla "da" i neobična priča imala je srećan kraj.

Kurir.rs/Rina

