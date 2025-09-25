Prava drama odigrala se na lokalitetu Zeleni vir na Durmitoru, kada se izgubilo četvoro poljskih državljana a jedan muškarac je zadobio i povredu noge.
Crna Gora
UMESTO ROMANTIČNE VERIDBE - NASTAO PAKAO! Turisti se izgubili na Durmitoru, muškarac povređen, ali devojka je ipak rekla "DA"
- Poziv za pomoć upućen je preko OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, a u akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Žabljak. Akcija spasavanja je uspešno izvedena, a od troje planinara jedan je zadobio povredu noge. Nakon evakuacije njemu je pružena potrebna medicinska pomoć, potvrđeno je u GSS Crne Gore.
Inače, ova akcija spasavanja izdvaja se po tome što je tokom planinarenja povređeni muškarac želeo da zaprosi devojku, ali umesto romantične veridbe usledilo je dramatično spasavanje.
Ipak, prema nezvaničnim saznanjima devojka je ipak na kraju rekla "da" i neobična priča imala je srećan kraj.
Kurir.rs/Rina
