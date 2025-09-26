Slušaj vest

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva Podgorica, Uprava policije još uvek radi na identifikaciji tela koje je pre nekoliko dana pronađeno na teritoriji opštine Budva.

“Po nalogu višeg državnog tužioca u VDT izvršena je obdukcija tela, a trenutno se sprovode mere i radnje na utvrđivanju identiteta, odnosno sprovođenja odgovarajućeg DNK veštačenja”, naveli su iz policije.

Više medija je, iako još nema zvanične potvrde, objavilo da je tada pronađeno telo Ukrajinca Alekseja Poljakova.

Danas se portalu CDM javila Elena Poljakova koja tvrdi da je majka Alekseja i da je on ubijen.

Takođe, ona tvrdi da je bila uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem, te da je ta osoba navodno pobegla iz policijskih prostorija. Iz Uprave policije te tvrdnje demantuju.

“Nemam puno informacija od policije, ali to sa čime raspolažem je da je glavni osumnjičeni za ubistvo mog sina napustio Crnu Goru. Jedan od osumnjičenih je uhapšen pre dva dana u Crnoj Gori, i nakon privođenja nekako je uspeo da pobegne policiji i sad se slobodno šeta negde među nama”, tvrdi ona.

S druge strane, iz crnogorske policije kažu da je netačno je da je bilo koje lice pobeglo iz policijskih prostorija Odeljenja bezbednosti Budva, “a u vezi sa ovim događajem”.

“Policija preduzima sve neophodne mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa ovim događajem o čemu ćemo javnost blagovremeno obavestiti”, zaključili su oni.