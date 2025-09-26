Slušaj vest

Nekoliko građana iz Nikšića prijavilo je policiji da su dobili uznemirujuće pozive, uglavnom na fiksni telefon.

Situacije su otprilike identične - tokom poziva nepoznata osoba saopštava im da je član njihove bliže porodice teško povređen i da treba da uplate određenu sumu novca kako bi mu život bio spašen.

„Užasna situacija koja je uznemirila sve ukućane, čitavu porodicu“, rekao je jedan od sugrađana, žrtva pokušaja prevare.

Iz Uprave policije juče su pozvali građane da takve slučajeve odmah prijave i da nipošto ne uplaćuju novac nepoznatim osobama.

Ključna je pravovremena prijava, naveli su iz policije, a građani koji imaju identifikator treba da zapišu broj sa kojih su dobili poziv.

Pozivi koji su upućeni pojedinim ljudima u Nikšiću bili su iz inostranstva.

Policija preduzima sve mere i radnje kako bi se rasvetlili ovi slučajevi.