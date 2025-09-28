Slušaj vest

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja, doneo je rešenje o zadržavanju R. Sh. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je R.Sh. dana 24. septembra primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio jelesni i duševni i integritet vanbračne supruge i kćerke”, saopštili su iz nikšićkog tužilaštva.

Još jedan muškarac iz Nikšića, S. Z., završio je u pritvoru zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je S. Z. 24. septembra u Nikšiću, prema svojoj supruzi, u prisustvu njihove dece, postupao na način na koji se vređa ljudsko dostojanstvo, pretio i vređao je, na koji način je narušio njen telesni i duševni integritet”, saopšteno je iz ODT-a.m