Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja, doneo je rešenje o zadržavanju R. Sh. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je R.Sh. dana 24. septembra primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio jelesni i duševni i integritet vanbračne supruge i kćerke”, saopštili su iz nikšićkog tužilaštva.

Još jedan muškarac iz Nikšića, S. Z., završio je u pritvoru zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je S. Z. 24. septembra u Nikšiću, prema svojoj supruzi, u prisustvu njihove dece, postupao na način na koji se vređa ljudsko dostojanstvo, pretio i vređao je, na koji način je narušio njen telesni i duševni integritet”, saopšteno je iz ODT-a.m

(Kurir.rs/Adria.tv)

