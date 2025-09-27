Slušaj vest

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom pronalaska beživotnog tela u mestu Čelobrdo, opština Budva.

Nakon završene DNK analize, utvrđeno je da je reč o državljaninu Ukrajine Alekseju Poljakovu, rekla je viša državna tužiteljka i portparolka Lepa Medenica.

“U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici formiranom povodom pronalaska beživotnog tela u mestu Čelobrdo - Opština Budva, nakon završene obdukcije tela i odrađene DNK analize utvrđeno je da se radi o državljaninu Ukrajine A.P”, navodi Medenica.

Obdukcioni nalaz još nije dostavljen, te iz tužilaštva trenutno ne mogu da daju detaljnije informacije o uzroku smrti.

Podsetimo, Aleksej je nestao pre 13 dana.

Njegova majka Elena uputila je javni apel državnim organima Crne Gore da pomognu u potrazi za njenim sinom, čiji je automobil pronađen u šumi iznad manastira Praskvica.

Ona je tada navela da mu je neko sa računa podigao 26.000 dolara.

Takođe, ona tvrdi da je bila uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem, te da je ta osoba navodno pobegla iz policijskih prostorija. Iz Uprave policije te tvrdnje demantuju.

“Nemam puno informacija od policije, ali to sa čime raspolažem je da je glavni osumnjičeni za ubistvo mog sina napustio Crnu Goru. Jedan od osumnjičenih je uhapšen pre dva dana u Crnoj Gori, i nakon privođenja nekako je uspeo da pobegne policiji i sad se slobodno šeta negde među nama”, tvrdi ona.