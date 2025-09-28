Slušaj vest

Podgorička saobraćajna policija prekršajno je sankcionisala šesnaestogodišnjaka.

Naime, on je bez zaustavljanja, u vozilu marke Audi Q5, prošao kroz crveno svetlo na semaforu.

Iz Uprave policije su to saopštili na platformi X.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica kontrolisali su i prekršajno sankcionisali maloletnika (16), koji je zatečen u upravljanju vozilom marke Audi Q5 podgoričkih registarskih oznaka i koji je bez zaustavljanja prošao na crveno svetlo na semaforu - naveli su iz policije u objavi.

Kurir/Pobjeda

Ne propustiteCrna GoraUKRAJINAC KAŽNJEN S 4.000 EVRA U PODGORICI! Prošao 3 crvena i vozio pijan i drogiran
shutterstock_2175703319.jpg
Crna GoraPODGORIČANIN OSUĐEN NA 15 DANA ZATVORA: Vozio pod dejstvom narkotika
2527905-shutterstock417474538-edit.jpg
Crna GoraHOROR U ROŽAJU: Naleteo kolima na policajca na dužnosti! Saobraćajac kritično!
profimedia0308427018.jpg