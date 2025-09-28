Naime, on je bez zaustavljanja, u vozilu marke Audi Q5, prošao kroz crveno svetlo na semaforu.

Iz Uprave policije su to saopštili na platformi X.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica kontrolisali su i prekršajno sankcionisali maloletnika (16), koji je zatečen u upravljanju vozilom marke Audi Q5 podgoričkih registarskih oznaka i koji je bez zaustavljanja prošao na crveno svetlo na semaforu - naveli su iz policije u objavi.