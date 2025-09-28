Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ sproveli su koordinisanu akciju sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, tokom koje su pretresli više lokacija i tom prilikom pronašli tri komada vatrenog oružja u nelegalnom posedu.
PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA U NIKŠIĆU: Automatska puška, snajper i pištolj bili u ilegalnom posedu
Na osnovu prethodno pribavljenih sudskih naloga, pripadnici kriminalističke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.Ć, kao i porodične kuće i objekata u vlasništvu S.K.
Kod S.K. je tom prilikom pronađen čitav arsenal – automatska puška, puška sa optičkim nišanom i pištolj, za koje nije posedovao dozvolu.
O svemu je obavešten nadležni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koji će nakon sprovedenih veštačenja odlučiti o kvalifikaciji dela i daljim koracima u postupku.
Ova akcija deo je kontinuiranih aktivnosti policije na suzbijanju krivičnih dela i prekršaja povezanih sa zloupotrebom vatrenog oružja i podizanju opšteg nivoa bezbednosti građana.
