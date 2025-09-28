Slušaj vest

- On je njima uputio reči: "Šta vi hoćete p...e jedne, j....u vam mater, ne znate vi ko sam ja, za ovo ćete u Strazbur, evo vam p...e jedne hapiste me". Sa omalovažavanjem je nastavio i na službenom parkingu Stanice policije na način što im je uputio reči: "P...e jedne, j...m vam majku, zapamtićete me za ovo, do Strazbura ću sa vama, nećete vi mene određivati kako ću ja sa mojom ženom da postupam, ja sam za nju bog i batina, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Nakon što mu je sud izrekao kaznu i odlučio da se ista naplati pre pravosnažnosti rešenja, zbog nemogućnosti izvršenja doneto je rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora u trajanju od maksimalnih 60 dana, pa je okrivljeni bez odlaganja sproveden u UIKS Spuž.

Kurir.rs/Rina

