Slušaj vest

Jedna nesvakidašnja scena je snimljena u Podgorici, a kako su se našalili korisnici društvenih mreža — izgleda su vredni radnici Gradske čistoće dobili novog kolegu!

Naime, na fotografiji koja je osvanula na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov" može se videti plišani medved kog je poneo jedan od radnika tokom svoje rute.

- Na slici sa Starog aerodroma možemo videti ekipu u akciji, ali ovog puta nisu sami - navodi se u opisu fotografije i dodaje "da medvedić radi puno radno vreme, doduše bez plate".

Fotografija je ubrzo pobrala sve simpatije korisnika mreža.

"Nekog će da obraduje i neka će", "Sve prve ljubavi su tužne, evo dokaza", "Uzeo je neko od njih da obraduje nekoga, prelepo", samo su neki od komentara.