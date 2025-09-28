Slušaj vest

Jedna nesvakidašnja scena je snimljena u Podgorici, a kako su se našalili korisnici društvenih mreža — izgleda su vredni radnici Gradske čistoće dobili novog kolegu!

Naime, na fotografiji koja je osvanula na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov" može se videti plišani medved kog je poneo jedan od radnika tokom svoje rute. 

- Na slici sa Starog aerodroma možemo videti ekipu u akciji, ali ovog puta nisu sami - navodi se u opisu fotografije i dodaje "da medvedić radi puno radno vreme, doduše bez plate". 

Fotografija je ubrzo pobrala sve simpatije korisnika mreža.

"Nekog će da obraduje i neka će", "Sve prve ljubavi su tužne, evo dokaza", "Uzeo je neko od njih da obraduje nekoga, prelepo", samo su neki od komentara. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMedved spasen i utopljen, imaće i VIP tretman! Dirljiva priča o dečaku, njegovoj upornoj mama Marini i spasu u pravi čas oduševila i rasplakala region (FOTO)
1736784865IMG_2172.jpeg
Planeta"PLIŠANI MEDA" KOJI UNIŠTAVA SVE PRED SOBOM Ovo je jedan od glavnih aduta izraelske vojske: Košta skoro milion $, evo šta sve može
screenshot-20231013-173249.jpg
Beograd"UKOLIKO SE MOMCI SA SNIMKA JAVE, POLICIJA NEĆE BITI UMEŠANA": Pogledajte sramnu krađu na Banjici, da li je moguće da ovo rade?!
14536.jpg
Pop kulturaKRALJ ČARLS NIJE MALTRETIRAO PRINCEZU DAJANU: Njegovi BIZARNI ZAHTEVI zaposlenima pravili PAKAO, a OVAKO se ophodi prema njima!
profimedia0721939669.jpg