PLIŠANI MEDVED PRONAŠAO POSAO! Nesvakidašnja slika osvanula na mrežama: Zakačio se na zadnjem delu kao pravi, ovaj detalj nikome nije promakao! (FOTO)
Jedna nesvakidašnja scena je snimljena u Podgorici, a kako su se našalili korisnici društvenih mreža — izgleda su vredni radnici Gradske čistoće dobili novog kolegu!
Naime, na fotografiji koja je osvanula na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov" može se videti plišani medved kog je poneo jedan od radnika tokom svoje rute.
- Na slici sa Starog aerodroma možemo videti ekipu u akciji, ali ovog puta nisu sami - navodi se u opisu fotografije i dodaje "da medvedić radi puno radno vreme, doduše bez plate".
Fotografija je ubrzo pobrala sve simpatije korisnika mreža.
"Nekog će da obraduje i neka će", "Sve prve ljubavi su tužne, evo dokaza", "Uzeo je neko od njih da obraduje nekoga, prelepo", samo su neki od komentara.
