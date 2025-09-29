Slušaj vest

U Nikšiću i Podgorici poslednjih dana beleže se novi talasi telefonskih prevara, građanima zvone uglavnom fiksni telefoni, a nepoznati glas sa druge strane se predstavlja kao zdravstveni radnik ili službenik koji tvrdi da je "bliski rođak teško povređen", tražeći hitnu uplatu novca. Policija je pozvala građane da slučajeve odmah prijave i da nipošto ne uplaćuju sredstva nepoznatima. Deo poziva, prema navodima, dolazi i iz inostranstva.

Više informacija o ovoj vrsti prevare za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" otkrio je Milana Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice.

- Obrazac koji je ustaljen za ovakav vid prevare su pozivi na fiksne telefone koje još uvek koriste uglavnom samo stariji građani. Za sada niko nije uplatio novac, barem to nije saopšteno. Ovo nije prvi put da se dešavaju ovakve stvari, imali smo i u ranijem periodu prevare putem SMS-a, kao i da se fotografije javnih ličnosti koriste na sajtovima gde se obećava brza zarada - objašnjava Sekulović.

O navodima da su pojedini pozivi upućeni i iz inostranstva, Sekulović kaže:

- To otežava istragu. Ranijih godina imali smo dojave o bombama u školama, one su stizale sa mejl adresa iz inostranstva, čiji IP kodovi nisu mogli biti praćeni. U saradnji sa Interpolom utvrđeno je da su neki od njih stigli iz Češke.

Foto: Vijesti.me

O bezbednosti građana putem interneta i fiksne telefonije govorio je i Ivan Pekić, počasni član Internacionalne policijske organizacije Crne Gore.

- Internet prevare koje ovih dana stižu građanima Crne Gore apsolutno je nešto sa čime je upoznata policija i odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Izdato je zvanično obaveštenje i reagovalo se na oficijalna način. Građani se pozivaju da ne reaguju, ne odgovaraju na mejlove i poruke.

Kurir.rs