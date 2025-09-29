Slušaj vest

Državljanin Bosne i Hercegovine A. K. (37) oglašen je krivim i u hitnom postupku osuđen na novčanu kaznu od 1.500 evra zbog omalovažavanja policajaca u Budvi, koja je potom zamenjena u zatvorsku od 60 dana.

Predsednik suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović saopštio je da je Sarajliji suđeno danas, jer je u ranim jutarnjim časovima ispred jednog ugostiteljskog objekta u Budvi omalovažio policijske službenike Odeljenja bezbednosti Budva Mi. B. i Ma. B, koji su vršili službenu radnju - legitimisali ga.

“Na način što im je uputio reči: “Šta vi hoćete p...e jedne, j....u vam mater, ne znate vi ko sam ja, za ovo ćete u Strazbur, evo vam p...e jedne hapiste me”.

Sa omalovažavanjem je nastavio i na službenom parking Stanice policije na način što im je uputio reči: “P...e jedne, j...m vam majku, zapamtićete me za ovo, do Strazbura ću sa vama, nećete vi meni određivati kako ću ja sa mojom ženom da postupam, ja sam za nju bog i batina”, dodao je Đukanovič.

Nakon što mu je sud izrekao kaznu i odlučio da se ista naplati pre pravosnažnosti rešenja, zbog nemogućnosti izvršenja doneto je rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora od maksimalnih 60 dana, pa je okrivljeni odmah sproveden u UIKS Spuž.