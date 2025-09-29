UHAPŠENI ZBOG TUČE NA ŽABLJAKU BLISKI KAVAČKOM KLANU: Bili su pod dejstvom alkohola
Tivćanima Petru G. (19) i Milošu R. (22) nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima određeno je zadržavanje do 72 sata.
Pred tužiocem su ćutali o nasilju na Žabljaku i tome kako su teško povrijedili dvojicu stanovnika grada pod Durmitorom.
Njih dvojica uhapšena su juče, nakon što su, prvobitno, na parkingu jednog marketa, napali i pretukli dvojicu Žabljačana, a potom izazvali udes u kojem je, rečeno je ranije danas nezvanično, lakše povređen vozač drugog automobila.
Testiranjem je utvrđeno da je Petar G. bio pod dejstvom alkohola, a Miloš R. pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
Obojica su navodno bliski kavačkom kriminalnom klanu.
Miloš R. je sin Dejana R, odbornika u Skupštini opštine (SO) Tivat.
(Kurir.rs/Vijesti.me)