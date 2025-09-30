Slušaj vest

Tridesetogodišnji V. C. nepovređen je izašao iz automobila koji je dvadesetak minuta pre 21 sat sletio sa puta u korito reke Morače, u centru Podgorice.

To su nezvanično rekli iz Uprave policije, objasnivši da se automobil kojim je upravljao V. C. zaustavio u šiblju pored rijeke.

"Ekipe su na licu mesta, u toku je uviđaj. Automobil se zaustavio u šiblju, a vozač je sam izašao iz njega. Nije povređen", kazali su iz UP.