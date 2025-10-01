Slušaj vest

Službenici granične policije su na aerodromu u Podgorici kontrolisali dvoje putnika iz Turske od kojih je jedno maloletno lice, te nakon sprovedenih provera utvrdili da su pokušali da pređu granicu koristeći lažna dokumenta, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na izlazu iz Crne Gore, kontroli putnika je pristupilo lice C. K.(31), zajedno sa svojim maloletnim detetom i dalo na uvid pasoše Republike Turske.

Službenici policije su na prvoj liniji graničnih provera posumnjali u verodostojnost i ispravnost putnih isprava zbog čega je izvršena i detaljna granična provera kojom je utvrđeno da se radi o falsifikatu originalnog dokumenta.

"Imenovana je policijskim službenicima saopštila da je pasoše u Turskoj nabavio njen suprug za određeni iznos novca“, precizirano je u saopštenju.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se C. K. liši slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo falsifikovanje isprave.