Vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama uvažilo je žalbu tamošnjeg Osnovnog tužilaštva i odlučilo da se privremeno oduzme spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću od starešine manastira Đurđevi stupovi, gde se trenutno nalazi.

Predsednik suda Ivan Došljak odluku je obrazložio time što spomen obeležje može biti dokaz u krivičnom postupku koji se vodi protiv Vujadina Dobrašinovića iz sela Gornje Zaostro, na čijem je imanju 7. avgusta spomenik Đurišiću postavljen.

Kako pišu „Vijesti“, shodno sudskoj odluci, starešina manastira Đurđevi Stupovi je dužan da preda spomenik policiji, a ako to odbije, biće kažnjen 1.000 evra ili kaznom zatvora.

Foto: Printskrin društvene mreže

Beranski policajci postupili su po odluci suda da oduzmu spomenik, ali ga nisu našli u delu prostorija u manastirskom kompleksu koji su pretražili.

„Policajce je dočekao iguman i starešina manastira Danilo Trpčevski sa sveštenstvom i dozvolio policijskim službenicima da pregledaju konak, ali oni tamo nisu našli spomenik. Iguman je kontaktirao telefonom mitropolita Metodija i on je policajcima rekao da u manastiru postoje prostorije od kojih samo on ima ključ“, rekao je sagovornik iz vrha policije koji je upoznat sa dešavanjima u Beranama.

Metodije je navodno rekao policijcima da rješenje treba da glasi na starješinu manastira, odnosno njega, a ne na igumana starješinu konaka, jer u deo prostorija samo on ima pristup.

Policija je odmah obavestila sud o novonastaloj situacij, i čeka njegovu reakciju, rekao je sagovornik.