CRNOGORSKA POLICIJA NIJE PRONAŠLA SPOMENIK PAVLU ĐURIŠIĆU: Nakon pretrage u manastiru ĐURĐEVI STUPOVI o tome je zvanično obavestila sud (FOTO)
Crnogorska policija nije uspela da u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama pronađe spomenik četničkom vođi Pavlu Đurišiću i o tome je zvanično obavestila sud, saopšteno je danas.
To znači da će policija prvo morati da utvrdi gde se nalazi spomenik, koji je podignut, pa skinut u avgustu ove godine, da bi ga oduzela.
"Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomen-obeležja koji se nalazi u konaku Manastira Đurđevi stupovi u Beranama, od starešine manastira", izjavio je juče predsednik Osnovnog suda u Beranama Ivan Došljak.
U tom rešenju se navodi da je starešina manastira dužan da preda spomenik Pavlu Đurišiću policiji.
"U slučaju nepostupanja može se kazniti novčanom kaznom do 1.000 evra, a u slučaju daljeg odbijanja može se odrediti zatvor. Oduzeti predmet predaje se na čuvanje Upravi policije, regionalnom centru bezbednosti Sever, Odeljenju bezbjednosti Berane", saopštio je on.
Policija već danima neprestano nadgleda manastir, a krajem prošle nedelje se tu desio i incident kada je iguman Danilo Trpčevski jurio i vređao policiju.
Spomenik Đurišiću je predmet istrage jer je, osim što je postavljen nezakonito, u Crnoj Gori, prema Krivičnom zakoniku, zabranjeno veličanje zločinaca i pokreta koji propagiraju versku, rasnu i nacionalnu mržnju i diskriminaciju.
Prema Temeljnom ugovoru, u objektima i prostorima u vlasništvu crkve državni organi ne mogu preduzimati bezbednosne mere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa, osim u slučajevima hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi.
Taj ugovor je potpisan 2022. godine, a potpisali su ga tadašnji premijer Crne Gore Dritan Abazović i poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije.
Još uvek nije jasno kako je spomenik uopšte završio na teritoriji Crne Gore, jer, kako tvrde stručnjaci, u zemlji nema livnice koja je mogla da ga proizvede.
I dalje nije poznato ko je naručio, platio i dopremio spomenik u Crnu Goru, niti zašto nadležni nisu reagovali ranije, iako zakon zabranjuje obeležja osobama koje su sarađivale sa okupatorima ili propagirale fašizam.
Policija u ovom slučaju tereti jedino Vujadina Dobrašinovića, na čijem imanju je spomenik nezakonito podignut.
Dobrašinović je sa suprugom i petoro dece 1999. godine došao sa Kosova, a on je izdržavao porodicu od prodaje drva, za šta je, zbog bespravne seče šuma, osuđen na četiri godine zatvora.
Spomenik je podignut 8. avgusta da bi bio premešten u obližnju crkvu, a tog dana je došlo do incidenta kada su napadnuti fotoreporteri crnogorskih dnevnih listova "Pobjeda" i "Vijesti", koji su izveštavali sa događaja.
