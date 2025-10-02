Slušaj vest

Crnogorska policija nije uspela da u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama pronađe spomenik četničkom vođi Pavlu Đurišiću i o tome je zvanično obavestila sud, saopšteno je danas.

To znači da će policija prvo morati da utvrdi gde se nalazi spomenik, koji je podignut, pa skinut u avgustu ove godine, da bi ga oduzela.

"Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomen-obeležja koji se nalazi u konaku Manastira Đurđevi stupovi u Beranama, od starešine manastira", izjavio je juče predsednik Osnovnog suda u Beranama Ivan Došljak.

U tom rešenju se navodi da je starešina manastira dužan da preda spomenik Pavlu Đurišiću policiji.

"U slučaju nepostupanja može se kazniti novčanom kaznom do 1.000 evra, a u slučaju daljeg odbijanja može se odrediti zatvor. Oduzeti predmet predaje se na čuvanje Upravi policije, regionalnom centru bezbednosti Sever, Odeljenju bezbjednosti Berane", saopštio je on.

Pavle Đuriršić Foto: Printskrin Jutjub

Policija već danima neprestano nadgleda manastir, a krajem prošle nedelje se tu desio i incident kada je iguman Danilo Trpčevski jurio i vređao policiju.

Spomenik Đurišiću je predmet istrage jer je, osim što je postavljen nezakonito, u Crnoj Gori, prema Krivičnom zakoniku, zabranjeno veličanje zločinaca i pokreta koji propagiraju versku, rasnu i nacionalnu mržnju i diskriminaciju.

Prema Temeljnom ugovoru, u objektima i prostorima u vlasništvu crkve državni organi ne mogu preduzimati bezbednosne mere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa, osim u slučajevima hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi.

Spomenik Pavlu Đurišiću Foto: Printskrin društvene mreže

Taj ugovor je potpisan 2022. godine, a potpisali su ga tadašnji premijer Crne Gore Dritan Abazović i poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije.

Još uvek nije jasno kako je spomenik uopšte završio na teritoriji Crne Gore, jer, kako tvrde stručnjaci, u zemlji nema livnice koja je mogla da ga proizvede.

Đurđevi stupovi Foto: Manastir Đurđevi Stupovi

I dalje nije poznato ko je naručio, platio i dopremio spomenik u Crnu Goru, niti zašto nadležni nisu reagovali ranije, iako zakon zabranjuje obeležja osobama koje su sarađivale sa okupatorima ili propagirale fašizam.

Policija u ovom slučaju tereti jedino Vujadina Dobrašinovića, na čijem imanju je spomenik nezakonito podignut.

Foto: Manastir Đurđevi Stupovi

Dobrašinović je sa suprugom i petoro dece 1999. godine došao sa Kosova, a on je izdržavao porodicu od prodaje drva, za šta je, zbog bespravne seče šuma, osuđen na četiri godine zatvora.

Spomenik je podignut 8. avgusta da bi bio premešten u obližnju crkvu, a tog dana je došlo do incidenta kada su napadnuti fotoreporteri crnogorskih dnevnih listova "Pobjeda" i "Vijesti", koji su izveštavali sa događaja.