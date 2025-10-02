Slušaj vest

Podgoričanin Nikola Raičević nestao je 18. avgusta ove godine, a porodica ni nakon 46 dana nema nikakvu informaciju o njegovoj sudbini. Uprkos prijavi nestanka, intenzivnom traženju i saradnji sa policijom u prvim danima, institucije, kako kažu njegovi najbliži, više ne pružaju nikakve povratne informacije.

Njegova supruga Nina Raičević je ispričala kad je poslednji put videla Nikolu.

Supruga ga odvezla

„Tri dana pre nestanka, najavio mi je da ima zakazan sastanak u ponedeljak, 18. avgusta, u 18 časova u Jerevanskoj ulici, naselje Zabjelo, gde je trebalo da se vidi sa poznanikom. Pošto je njegovo vozilo bilo u kvaru kod majstora, zamolio me je da ga prebacim. Tačno u 17.48 časova izašao je iz kola na parkingu u Jerevanskoj ulici. Tada sam ga zadnji put videla“, kazala je Nina.

Kako dodaje, već oko 21 sat postalo joj je sumnjivo što se muž ne javlja i ne vraća se kući.

„Probala sam da ga zovnem i tada sam shvatila da je njegov telefon ostao kući. Htela sam odmah da prijavim policiji njegov nestanak, ali su mi kazali da mora da prođe 48 sati. Nestanak sam policiji prijavila 21. avgusta, ujutro, a to su uradili i članovi uže porodice. Tada je policija od nas uzela detaljne izjave. U narednim danima izuzeli su snimke sa video-nadzora okolnih objekata, ispitivali članove porodice i najbliže prijatelje, kao i privremeno oduzeli Nikolin telefon“, objašnjava ona.

Policija videla snimak

Prema njenim rečima, policija je imala uvid i u snimak sa lokacije na kojoj ga je ona ostavila, ali porodica nikada nije dobila informacije o tome kuda je Nikola otišao nakon što je izašao iz vozila.

„Mesec dana nismo dobili nijednu informaciju. Svaki put kad zovemo, odgovaraju nam samo sa: radimo na slučaju. Kažu da ne mogu deliti detalje zbog istrage i slične floskule koje nama kao porodici ništa ne znače, jer Nikole i dalje nema. Mi tapkamo u mraku, iz dana u dan“, ističe Nina Raičević.

Porodica naglašava da Nikola nije imao dugove, niti je bio povezan s bilo kakvim kriminalnim aktivnostima.

Porodica uputila molbu

„Niko nam ništa ne govori. Ne možemo da verujemo da se u 2025. godini čovek može jednostavno izgubiti, i da institucije ne mogu da daju ni najmanji trag. Naša ćerka pita za oca svaki dan, ja ne znam šta da joj više odgovorim. Ovo je agonija koja traje mesec i po dana“, kazala je ona.

Članovi porodice tvrde da policija slučaj više ne tretira sa ozbiljnošću.

„Ovim putem apelujemo na policiju, naročito na direktora policije Lazara Šćepanovića, da se ozbiljnije posveti istrazi i konačno obavesti porodicu o bilo kakvom napretku. Takođe, upućujemo i apel javnosti – ako bilo ko ima bilo kakvu informaciju o nestanku Nikole Raičevića, molimo da to javi policiji, pa makar i anonimno. Svaka informacija može biti ključna“, poručuje porodica nestalog Podgoričanina.