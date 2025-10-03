Slušaj vest

U jednoj od najvećih operacija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) jutros je uhapšeno nekoliko bivših visokih policijskih funkcionera, biznismen Aleksandar Mijajlović i viša država tužiteljka Andrijana Nastić.

Prema podacima "Vijesti", uhapšeni su nekadašnji načelnik Centra bezbednosti Podgorica Milovan Pavićević kao i bivši pomoćnik direktora Uprave policije i nekadašnji šef kontraobaveštajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbednost Drago Spičanović.

SDT ih sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije.

Prema podacima "Vijesti", službenici SPO na više lokacija pretresaju stanove uhapšenih funkcionera i biznismena ai i još nekoliko osoba, koje su obuhvaćene istragom u ovom predmetu.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

