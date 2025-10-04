NA 18 KM OD PODGORICE

Zemljotresmagnitude 2,7 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 4. oktobra 2025. u 01.34 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 18 kilometara od Podgorice.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje. Epicentar je bio blizu granice sa Albanijom, tako da se osetio i u susednoj državi.