Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru lociran je na 18 kilometara od Podgorice, a osetio se i u susednoj Albaniji.
NA 18 KM OD PODGORICE
ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI! Osetio se u Albaniji, treslo se tlo kod Podgorice!
Slušaj vest
Zemljotresmagnitude 2,7 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 4. oktobra 2025. u 01.34 časova, na području Crne Gore.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 18 kilometara od Podgorice.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje. Epicentar je bio blizu granice sa Albanijom, tako da se osetio i u susednoj državi.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši