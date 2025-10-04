Slušaj vest

Zemljotresmagnitude 2,7 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 4. oktobra 2025. u 01.34 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 18 kilometara od Podgorice.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje. Epicentar je bio blizu granice sa Albanijom, tako da se osetio i u susednoj državi.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine
shutterstock-415473103.jpg
Bosna i HercegovinaJAK ZEMLJOTRES POGODIO SINOĆ BIH! Epicentar kod Bugojna, a osetio se i dalje!
selo1.jpg
PlanetaSTRAVIČAN ZEMLJOTRES POGODIO ISTANBUL! Tresu se zgrade, ljudi istrčavaju na ulice! (FOTO/VIDEO)
İstanbul - Hagia Sophia (2).jpg
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE: "Sve se pomeralo po kući, mačke su baš uznemirene"
Skala koja prikazuje magnitudu zemljotresa, ilustracija