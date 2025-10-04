U Podgorici je uhapšen mladić (24) zbog sumnje da je silovao devojčicu (15).
JEZIVO!
HOROR U PODGORICI: Mladić (24) silovao devojčicu!
Slušaj vest
Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" policije Crne Gore uhapsili su dvadesetčetvorogodišnjeg I. E. zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanja.
- On je osumnjičen da je izvršio ovo teško krivično delo na štetu maloletnog lica starog svega 15 godina - potvrđeno je za RINU.
Nakon hapšenja, osumnjičeni je priveden i biće uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Policija nije iznela više detalja o slučaju zbog zaštite identiteta žrtve.
(Kurir.rs/RINA/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši