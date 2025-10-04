Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" policije Crne Gore uhapsili su dvadesetčetvorogodišnjeg I. E. zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanja.

- On je osumnjičen da je izvršio ovo teško krivično delo na štetu maloletnog lica starog svega 15 godina - potvrđeno je za RINU.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je priveden i biće uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Policija nije iznela više detalja o slučaju zbog zaštite identiteta žrtve.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: V.M.)

