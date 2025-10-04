DRAMA NA SEVERU CRNE GORE! U snežnim nanosima u katunima zarobljeni stočari i stada! Vatrogasci i spasioci iz Mojkovca krenuli ka njima!
Snežne padavine okovale su planinsku teritoriju Kolašina i Mojkovca na severu Crne Gore, a kritično stanje je u pojedinim delovima Sinjajevine i Bjelasice.
U dva odvojena katuna ostali su zarobljeni stočari sa stadima ovaca. Na teren su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja Mojkovac.
Snežni smetovi na pojedinim mestima su i preko metar, stočari su ostali zarobljeni. Jedna ekipa spasilaca upućena je ka Sinjajevini, a druga prema Bjelasici kako bi ih izbavili.
Krenuli su sa sankama, dok vozila komunalnih službi idu ispred njih, ali sneg je veliki i pitanje dokle će moći da ide, rekao je za RINU Marinko Medojević komandir Službe zaštite i spašavanja Mojkovac.
Zarobljeni stočari u katunima imaju ogromna stada u kojima je i do nekoliko stotina grla stoke. Njihova praksa je da tokom toplijih meseci "izdižu" stoku u planinsko područje, a kako je zima poranila zatekla ih je upravo na nepristupačnim terenu u katunima.
(Kurir.rs/RINA/Preneo: V.M.)