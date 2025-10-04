Slušaj vest

Ulcinjska policija je danas, po nalogu višeg državnog tužioca, uhapsila L.B. (34) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

On je danas, kako se navodi u saopštenju, sat nakon ponoći, zaustavljen i kontrolisan na lokalnom putu Ulcinj – Valdanos.

Kako su naveli, L.B. je tokom kontrole odbacio PVC zamotuljak sa sadržajem bele praškaste materije nalik na kokain, mase oko 77,8 grama.

On će danas biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost, zaključuju.

