Ulcinjska policija je danas, po nalogu višeg državnog tužioca, uhapsila L.B. (34) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

On je danas, kako se navodi u saopštenju, sat nakon ponoći, zaustavljen i kontrolisan na lokalnom putu Ulcinj – Valdanos.

Kako su naveli, L.B. je tokom kontrole odbacio PVC zamotuljak sa sadržajem bele praškaste materije nalik na kokain, mase oko 77,8 grama.