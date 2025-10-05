Slušaj vest

Pobednica je ista - Lidija Marković iz Nikšića koja je ponovo pokazala da je neprikosnoveni takmičar ovog jedinstvenog nadmetanja. Za nepuna tri dana zaradila je 2.000 eura, a kad se podvuče crta dnevnica je bila neverovatnih 666 evra. Ova mlada Nikšićanka otkriva da li je bilo teško – ležati.

"Kad su videli da sam došla, nekoliko takmičara odmah odustalo"

- Ove godine nisam ni htela da se prijavim, ali su me nagovorili. Kada su videli da sam došla, nekoliko takmičara je odmah odustalo jer su znali da sa mnom ne mogu da se izbore. Ostali su oni koji su mislili da su hrabri, ali ubrzo su i oni odustali i ponovo sam pobedila. Nisam znala šta me čeka, ali kada sam legla rekla sam sebi da ne odustajem dok ne odu svi. Taman mi je to došlo da odmorim, jer sam prethodnih meseci radila bez odmora, kaže za RINU kroz osmeh pobednica.

Kada se govori o ovom takmičenju, često se mogu čuti i ne tako lepi komentari u kojima se kroz negativnu prizmu gledaju sami takmičari. Često se komentarišu kao dokoni i lenji, čim mogu da leže toliko dugo. Ipak, stvarnost je ipak mnogo drugačija.

Upravo pobednica Lidija, kako kažu oni koji je poznaju, je izuzetno vredna devojka. Ima svoj kozmetički salon u Podgorici i neretko, poput većine privatnika radi i preko deset sati dnevno.

- Mogla sam pročitati dosta negativnih komentara, a tim što to pišu imam da poručim samo nek dođu da legnu i da pokušaju. To nije samo takmičenje u pukom ležanju, to je jedna jako teška psihološka igra, igra u kojoj inat i jačina karaktera igraju najvažniju ulogu. Ljudi koji u njemu učestvuju su sve samo ne lenji ljudi. Ovaj put meni su teže pala ova tri dana, nego prošli put svih 50. Takmičenje je sve samo ne lako, rekla je Lidija.

Ove jeseni na takmičenju su učestvovali Crnogorci, Srbi, Bosanci ali i Turci, Rusi, Ukrajinci. Ove godine stiglo je oko 50 prijava, a u saradnji sa psihološkinjom izabrano je 20 takmičara. Takmičari imaju sve obezbeđeno, obroke, piće, internet i mogu da koriste pauze na svakih osam sati po 15 minuta. To vreme mogu da iskoriste za toalet ili šetnju.

Foto: RINA/Privatna arhiva

- Troje mladih koji su planirali da izdrže desetak dana odmah su digli ruke, a na kraju je i poslednji ruski takmičar, koji je pokušao da psihološki nadmudri Lidiju, odustao uz izgovor da ima hitne obaveze. Važno je napomenuti da je takmičenje ranije trajalo samo po 36 sati i opet je bilo jako zanmljivo, ali Lidija je prethodni put postavila neverovatan rekord.

Ipak, morate znati da niko nije nepobediv i da nas u sledećim takmičenjima sigurno očekuje puno zanimljivosti, rekao je Mićo Blagojević organizator i idejni tvorac takmičenja.

Iako su probane i jesenje i zimske varijante, organizatori priznaju da je ipak leto najbolje vreme za ovakav događaj, pa je naredno veliko takmičenje u ležanju već zakazano sledeći avgust.

- Imali smo različite varijante, ove godine zahvaljujući sponzorima i vrhunske uslove, ali mislimo da je ipak tokom leta idealno vreme za sledeće takmičenje. Ova naša priča potpuno nenadano je privukla ogromnu pažnju javnosti, dolaze nam strane i domaće televizijske ekipe i sigurni smo da nas tokom sledećeg takmičenja tek očekuje pravi spektakl, poručio je Mićo.