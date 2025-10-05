Slušaj vest

Petnaestogodišnji dečak iz Sarajeva, koji sa majkom boravi u poseti prijateljima u Podgorici, povređen je sinoć u maloletničkom napadu u naselju Blok pet.

Uspešan sportista, reprezentativac BiH u vaterpolu i odličan đak, postao je žrtva grupe vršnjaka, koji su ga, nakon psovki i pljuvanja, mučki oborili na zemlju i udarali rukama i nogama po glavi, prenosi portal Roditelji.me.

Slučaj je prijavljen Upravi policije

Prema navodima majke, dečak je oko 21.30 sati izašao u obližnji park sa trinaestogodišnjim drugom, kod kojeg i borave, i njegove dve drugarice.

Dok je razgovarao telefonom, čuo je galamu i video da im prilazi grupa od dvadesetak maloletnika. Jedan od njih prišao je trinaestogodišnjaku i pitao ga šta ima sa njegovom sestrom, ošamario ga dva puta, a potom isto pitanje uputio i dečaku iz Sarajeva.

Kada je na pitanje jednog od njih odgovorio odakle je, usledile su psovke: "došao si ovde da se k***** j**** ti majku balijsku", pljuvanje, udarci stisnutom pesnicom u glavu. Pridružili su mu se i ostali, oborili ga na zemlju i nastavili da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu.

Napad je prekinula ženska osoba, koja je bila u prolazu, i na njenu pretnju da će pozvati policiju, napadači su se razbežali.

- Ne smem ni da pomislim šta bi se moglo desiti da se ona nije zatekla tu i reagovala. Nažalost, ne znam ko je ta osoba, kojoj dugujem beskrajnu zahvalnost. Zato bih i volela da se javi - kaže majka povređenog tinejdžera.

Lekari Instituta za bolesti dece zbrinuli su kasno sinoć povređenog petnaestogodišnjaka, o čemu svedoče izveštaji hirurga i oftalmologa.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi zbog povrede ruke, zadobijene u napadu na petnaestogodišnjaka iz Sarajeva, javio se još jedan maloletnik.

Sve što se dogodilo, ni po dolasku u bolnicu, nije zaustavilo porodicu napadača, koja je nastavila da preti i upućuje slične psovke majci povređenog dečaka. Prema njenim rečima, uviđajući težinu onoga za šta je osumnjičeno njihovo dete, otišli su i korak dalje, nudeći da se stvar "izgladi na drugi način" i da porodica, ne tražeći pravdu, napusti Crnu Goru.

Majka tinejdžera koji živi u Sarajevu očekuje od policije i tužilaštva da učine sve kako bi ovaj slučaj, bez odlaganja, bio rasvetljen i vinovnici kažnjeni.