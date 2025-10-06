Slušaj vest

Policija je u Podgorici uhapsila jednu osobu, kod koje je pronađeno više komada oružja, municija, eksplozivne naprave i marihuana.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica izvršili pretres kuće i drugih prostorija koje koristi G.S. (30) iz Podgorice i kod istog pronašli oružje, municiju, eksplozivna sredstva i marihuanu, nakon čega je lišen slobode.

- Tokom pretresa, policijski službenici su pronašli i zaplenili: ručni raketni bacač RBR M79, revolver, startni pištolj Umareks, dve ručne bombe M75, 38 komada detonatorskih kertridža, tri upaljača za vežbanje, 170 komada lovačkih kertridža, 767 komada municije različitih vrsta i kalibara, dva okvira od automatske puške, DVR uređaj za snimanje video nadzora, drvenu pušku, dvogled sa termovizorom za noćni nadzor, PVC kesu sa sadržajem nepoznate bele praškaste materije i tri mobilna telefona - saopštila je policija.

Dodaju da je, u kući uhapšenog, pronađena i stabljika zelene boje nalik na marihuanu.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se G.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dodaje se u saopštenju.