Njihova tela nađena su u selu Barice u opštini Bijelo Polje u Crnoj Gori.

Naložena je obdukcija, nije bilo tragova nasilja.

U pitanju su dve sestre, a pronađene su blizu kuće u kojoj nisu imale ni struju ni vodu.

Uzrok smrti je verovatno smrzavanje.

Policija u Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje je danas oko 11 sati obaveštena da su u selu Barice, na granici između opština Mojkovac i Bijelo Polje, pronađena tela ženskih lica A. Z. (85) i J. Z. (86).

"Izlaskom na lice mesta od strane službenika kriminalističke policije OB Bijelo Polje i OB Mojkovac, zatečena su tela na udaljenosti oko 20 metara od kuće u kojoj su živele same", saopšteno je Analitici.

Izvršen je pregled tela i nisu konstatovane bilo kakve povrede niti tragovi nasilja.

"Lice mesta i tela su kriminalistički i tehnički obrađeni, dok je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvi u Bijelom Polju naložio je da se tela pošalju na obdukciju", saopšteno je nezvanično.

Mrtve sestre su zatekli članovi porodice koji su danas pošli u obilazak.

(Kurir.rs/portalanalitika.me)

