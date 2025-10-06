Slušaj vest

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica postupili su po prijavi majke oštećenog maloletnika starog 15 godina, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je u tuči, nakon verbalne rasprave, zadobio lakše telesne povrede.

Maloletni strani državljanin star 15 godina je, naime, 4.oktobra 2025. godine, oko 21.30 časova, u Prinčevom parku u Podgorici, dok se nalazio u društvu maloletnog druga, državljanina Crne Gore, i još dve maloletne drugarice, takođe crnogorske državljanke, napadnut od strane dva maloletna lica, stara 15 godina, državljana Crne Gore, od kojih je jedan brat drugarice u čijem se društvu oštećeni maloletnik nalazio.

Oštećeno maloletno lice i sestra jednog od dva osumnjičena lica, u čijem se društvu oštećeni nalazio, se poznaju od ranije.

Fizičkom napadu je prethodio verbalni sukob. Dva osumnjičena maloletnika su oštećenom maloljetnom licu zadala više udaraca u

predelu glave i tela, od kojih je oštećeni zadobio lakše telesne povrede.

Policija je identifikovala sve aktere i svedoke događaja. Od njih su uzete izjave na zapisnik, u propisanoj proceduri, u prisustvu roditelja - staratelja.

O događaju je obaveštena državna tužiteljka za maloletnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se, nakon uvida u spise predmeta, izjasnila da se u radnjama dva maloletna lica, stara 15 godina, koja su fizički napala oštećenog vršnjaka, stiču bitni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje.

Policijski službenici će nadležnoj tužiteljki podneti krivičnu prijavu protiv dva osumnjičena lica, zbog sumnje da su počinila navedeno krivično delo.