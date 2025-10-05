Slušaj vest

U pitanju su žene starosti 85 i 86 godina koje su u selu živele same, a tela su pronađena na 20-ak metara od ulaznih vrata.

- Kako smo čuli, nesrećne žene se nisu javljale porodici na telefon od juče poslepodne. Oni žive u Mojkovcu i odmah su jutros krenuli da ih obiđu, ali su ih zatekli mrtve. Tela su prema nezvaničnim informacijama zateknuta jedno pored drugog - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Služba zaštite i spašavanja iz Bijelog Polja juče je čitav dan bila na terenu kako bi spasioci pomogli zavejanim meštanima kojima su dopremili i stočnu hranu, ali kako kažu nisu primili poziv da je potrebno da obiđu i domaćinstvo u selu Barice.

Iako na telima nisu uočene nikakve povrede i tragovi nasilja, tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se tela nesrećnih žena pošalju na obdukciju.

(Kurir.rs/RINA)

