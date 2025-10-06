Slušaj vest

Infektolog Aleksandar Zekić je na Fejsbuk profilu objavio da su umesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu.

Naveo je da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na lekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju veštine samoodbrane.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Rano jutros, dežurstvo, umesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenta lekar i medicinsko osoblje moraju da nadju način kako da izvuku živu glavu.

Opis koji ne priliči današnjici ali se zbio u našem okruženju i nažalost sve je učestaliji!!!

Sistem, ako misli da bude uopšte održiv i savremen mora naći načina da se izbori sa ovom pojavom koja uzima maha! Izbori ili svede na minimum štetnu pojavu...

U protivnom, zdravstveni radnici moraju pre svega raditi na edukaciji veštinama samoodbrane! A da li posle ostaje prostora za stvarnu edukaciju, modernu zdravstvenu zaštitu, rešavanje tekućih problema!?

Naravno, profesionalizam zdravstvenih radnika mora biti na nivou!