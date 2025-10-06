Slušaj vest

Infektolog Aleksandar Zekić je na Fejsbuk profilu objavio da su umesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu.

Naveo je da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na lekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju veštine samoodbrane.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Rano jutros, dežurstvo, umesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenta lekar i medicinsko osoblje moraju da nadju način kako da izvuku živu glavu.

Opis koji ne priliči današnjici ali se zbio u našem okruženju i nažalost sve je učestaliji!!!

Sistem, ako misli da bude uopšte održiv i savremen mora naći načina da se izbori sa ovom pojavom koja uzima maha! Izbori ili svede na minimum štetnu pojavu...

U protivnom, zdravstveni radnici moraju pre svega raditi na edukaciji veštinama samoodbrane! A da li posle ostaje prostora za stvarnu edukaciju, modernu zdravstvenu zaštitu, rešavanje tekućih problema!?

Naravno, profesionalizam zdravstvenih radnika mora biti na nivou!

Vještina komunikacije-nije bez ništa jedan od ispitnih predmeta (kolokvijum) na medicinskim fakultetima.

Ne propustiteCrna GoraUHAPŠEN PREDRAG BOŠKOVIĆ! Bivši ministar odbrane iza rešetaka, bio član krimi grupe kontroverznog biznismena
predrag boskovic.JPG
Crna GoraKRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MALOLETNIKA IZ PODGORICE: Brutalno pretukli dečaka iz Sarajeva, pa ga vređali na nacionalnoj osnovi
123.jpg
Crna GoraRAKETNI BACAČ, BOMBE, PREKO 1.000 KOMADA RAZNE MUNICIJE... Hapšenje u Podgorici: Čitav arsenal pronađen kod muškarca (30)! (FOTO)
ORUŽJE_PG_1950x900 (1).jpeg
Crna GoraDETALJI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas
cg-sneg-mojkovac-ceca-smolovic.jpg