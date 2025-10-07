Slušaj vest

Zbog tehničkog kvara na vozu koji je danas krenuo iz Bara prema Bijelom Polju, zaustavio se u tunelu Sozina zbog čega su putnici morali da čekaju u mraku skoro sat vremena. Iz Železničkog prevoza kažu da su ispoštovali sve procedure u oblasti železničkog saobraćaja, te da je voz u 18:11 sati nastavio putovanje prema Bijelom Polju sa ispravnom lokomotivom.

„Železnički prevoz Crne Gore (ŽPCG) obaveštava javnost da je danas, 6. oktobra 2025. godine, došlo do tehničkog kvara na lokomotivi voza broj 6102 na relaciji Bar–Bijelo Polje. Voz je krenuo iz Bara u 15:30h, a kvar je prijavljen u 16:45h u tunelu Sozina“, saopšteno je iz ŽPCG.

Kažu da je mašinovođa odmah pokušao da sanira kvar, dok je kondukter ispunio svoju obavezu i obavestio nadležne službe.

Foto: Shutterstock

„Zbog tehničkih ograničenja u tunelu, jedan od dva konduktera je morao napustiti voz kako bi stigao do mesta sa signalom i kontaktirao nadležnu službu. Odmah je upućena pomoćna, zamenska lokomotiva“, navodi se u saopštenju.

Istiću da je rezervna lokomotiva preuzela voz i izvukla ga do stanice Sutomore u 17:42h, nakon čega je saobraćaj ubrzo nastavljen normalno.

„Voz je u 18:11h nastavio putovanje prema Bijelom Polju sa ispravnom lokomotivom“, kazali su iz ŽPCG.

Tvrde da su ispoštovali sve procedure u oblasti železničkog saobraćaja, da su putnici bili obavešteni, a kondukter je po proceduri morao napustiti voz kako bi prijavio kvar.