- Njemu je suđeno u hitnom postupku po optužbi Uprave policije OB Ulcinj kojom mu je stavljeno na teret da je na regionalnim putu Ulcinj-Ada upravljao vozilom pod dejstvom opojne droge kokain, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Dežurna sutkinja odeljenja u Ulcinju odredila je da mu se uz kaznu izrekne i zaštitna mera zabrana upravljanja vozilima u trajanju od 6 meseci kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će izvršiti Uprava policije.

Dodaju da se radi o povratniku u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja.