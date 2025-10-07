Muškarac S.L. (53) iz Rožaja proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom kokaina.
40 DANA ZATVORA PO HITNOM POSTUPKU! Stroge kazne za bahaćenje po crnogrskim putevima
- Njemu je suđeno u hitnom postupku po optužbi Uprave policije OB Ulcinj kojom mu je stavljeno na teret da je na regionalnim putu Ulcinj-Ada upravljao vozilom pod dejstvom opojne droge kokain, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.
Dežurna sutkinja odeljenja u Ulcinju odredila je da mu se uz kaznu izrekne i zaštitna mera zabrana upravljanja vozilima u trajanju od 6 meseci kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će izvršiti Uprava policije.
Dodaju da se radi o povratniku u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja.
Kurir.rs/Rina
