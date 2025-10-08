Slušaj vest

Advokat Boškovića, Mihailo Volkov, kazao je da se njegov branjenik tereti da je kao koordinator DPS-a za izbore u Andrijevici i Beranama 2020. godine komunicirao sa uhapšenim biznismenom Aleksandrom Mijajlovićem o tome kako će se na izborima izjasniti zaposleni u građevinskim firmama Bemaksu i Geneksu. Sudija za istragu Višeg suda pustio je juče Boškovića da se brani sa slobode, nakon što je uhapšen u ponedeljak.

Posao u Vojsci Crne Gore, obično je bila prva ponuda u razgovorima koje je svojevremeno imao sa građanima, odnosno glasačima.

Osim što je potrošeno mnogo državnog novca za zemljište za koje se ispostavilo da ni po čemu ne odgovara tim namenama, obećanje o kasarni u Andrijevici ostalo je do danas samo mrtvo slovo na papiru, piše RTCG.

Ne samo da kasarna za “elitnu jedinicu od 150 vojnika” nikada nije izgrađena, već se nedavno ispostavilo da i nova trasa druge deonice auto-puta do Andrijevice, kao i njegov dalji nastavak prema Beranama, prolazi preko parcele koju je država pre političkih promena kupila sa ciljem da se na njoj podigne vojni kompleks.

Početkom ove godine lokalno rukovodstvo opštine sastalo se sa sa aktuelnim ministrom odbrane Draganom Krapovićem, ali preciznog odgovora nije bilo ni nakon tog sastanka.

U saopštenju koje je to ministarstvo nakon toga izdalo navodi se jedino da su vođeni razgovori, bez preciznijih detalja.

“Tema razgovora bila je saradnja Opštine sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Crne Gore, gradnja nove kasarne u Andrijevici, kao i mogućnosti angažovanja Inženjerijske čete. Inicijativa o gradnji kasarne VCG postoji od 2019. godine, kada su Opština i Ministarstvo odbrane podelili svoje obaveze po tom pitanju. Više katastarskih parcela na području Opštine Andrijevica u međuvremenu je, nakon eksproprijacije, prešlo u državno vlasništvo, a Ministarstvo odbrane je obezbedilo arhitektonsko-urbanističko rešenje za kasarnu”, pisalo je u tom saopštenju.

Priča o izgradnji kasarne u Andrijevici

Priča o izgradnji kasarne u Andrijevici počela je 2018. godine kada je Vrhovni savet odbrane Crne Gore donio takvu odluku.

Tada je rečeno da se radi o projektu vrednom 17 miliona evra i će se u ovoj kasarni stacionirati elitna pešadijska jedinica čije formiranje mora da zadovolji propisane NATO standarde.

Zastava Crne Gore i NATO pakta Foto: Printscreen Vijesti.me

Takođe, tada je saopšteno da se ova jedinica mora formirati do 2020. godine, a za tadašnjeg ministra Boškovića to je u obećanjima bila prioritetna investicija na severu Crne Gore.

Ministarstvo odbrane je tada kupilo 45.000 metara kvadratnih zemljišta u Andrijevici za potrebe gradnje kasarne i to na lokaciji koja se prostire pored rijeke Kraljštice i magistalnog puta Berane - Andrijevica.

Nije bez značaja podsetiti da je u vreme bivše Jugoslavije i potom zajedničke države Srbije i Crne Gore, Andrijevica bila značajno vojno sedište. Tu je bila jedna velika kasarna, a zatim još nekoliko manjih kasarni i karaula u graničnom pojasu prema Albaniji.

Za tim vremenima danas u Andrijevici svi žale, jer je vojska održavala infrastrukturu, ali isto tako i zapošljavala značajan broj lokalnog stanovništva.

“Avanturistički centar Mojan, danas su u fazi poptune zapuštenosti i propadanja. Zato priča o ponovnom otvaranju kasarne u ovoj varošici nije bila bez odjeka i reakcija. Od onih koji su kritikovali, do drugih, koji su se radovali, očekujući da će dvesta vojnika maloj varošici vratiti život i koliko toliko zaustaviti zabrinjavajuće migracije.

"Ispitati rad 'fantom' vojnika"

Iz partija koje su posle promena od 2020. godine na vlasti i u ovom gradu navode da hitno treba ispitati kako su radili „fantom“ vojnici, odnosno kako je prethodna vlast uoči avgustovskih izbora izbora davala rešenja svojim pristalicama za rad u kasarni od koje nema ništa.

U Andrijevici se pričalo i kako su, naime, pojedina lica uoči izbora dobila rešenja za rad u ovom objektu. Procurila je informacija da su neka lica dobijala određene nadoknade za poslove koje ne obavljaju, odnosno za rad u zgradi i na poligonima kojih nema.

“Sve ovo bi nadležne državne institucije morale da ispitaju i provjere. Moralo bi se ispitati kako i pod kojim uslovima je kupljeno zemljište i ko je odlučio da se to zemljište kupi, a da se onda procenom dođe do zaključka da ta lokacija apsolutno iz bezbjednosnih razloga ne odovara za te namene”, kažu u Andrijevici.

Prva ministarka odbrane nakon političkih promjena Olivera Injac prilikom posete Andrijevici kazala je, naime, da “lokacija određena za izgradnju kasarne u Andrijevici nije pogodna za te namene”.

Četrdeset pet hiljada kvadratnih metara zemljišta za potrebe gradnje kasarne, pored rijeke Kraljštice i samog magistalnog puta Berane – Andrijevica, zarasta u korov i podseća na to da bi neko morao da snosi odgovornost zbog bačenog novca. I zapošljavanja “fantom” vojnika.

Ko je Predrag Bošković?

Predrag Bošković (Pljevlja, 12. marta 1972) crnogorski je političar.

Po obrazovanju je ekonomista i bio je uključen u politiku od 1997. godine. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, zamenik ministra inostranih poslova u Vladi Srbije i Crne Gore, ministar ekonomije pri Vladi Crne Gore, ministar za Rad i socijalno staranje te ministar obrazovanja u Vladi Crne Gore.

Obavljao je funkciju ministra odbrane pri Vladi Crne Gore. Tokom njegovog ministrovanja, vojnik Milan Medojevićpodneo je tužbu da mu je prekinut radni odnos jer je Srbin. On je dobio tužbu na Osnovnom sudu.

Bio je odlikovan Ordenom Svetog Save Srpske pravoslavne crkve za pomoć u izgradnji hramova sa pozicije predsjednika odbora pljevaljskog Rudnika uglja. Svojevremeno je mitropolit Amfilohije najavio oduzimanje ordena Boškoviću, kao i to da je ekskomuniciran zbog iskazanih stavova po pitanju karaktera masovnih protesnih litija povodom kontroverznog Zakona o slobodi veroispovesti.