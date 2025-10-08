Premijer Luksemburga Luk Friden izjavio je u Evropskom parlamentu da je potreban kraći i jasniji vremenski okvir za zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji, a da odluku o pristupanju Crne Gore treba doneti naredne godine.

Proširenje je pitanje strateškog interesa, rekao je Friden u obraćanju poslanicima EP u utorak u Strazburu, upozorivši da držanje zemalja kandidata "u večnoj čekaonici" rizikuje da ih odgurne od Evrope.

"Zato je potrebno da se oživi nada i pokaže da je pristupanje EU realno i blizu. U tom smislu, treba da postavimo jasnije i bliže rokove", rekao je luksemburški premijer, saopštio je EP.

Friden je dodao da je vreme da se finalizuju pregovori i odluči o pristupanju Crne Gore sledeće godine.

Luk Friden, premijer Luksemburga Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Portal Luksemburg tajms piše da je ova njegova izjava iznenađujuća, navodeći da niko do sada nije tako jasno pozvao na prijem male balkanske zemlje 2026. godine.

"Ova politička posvećenost politici proširenja, koju Friden manje vidi kao formalnu vežbu, a više kao geopolitički instrument, verovatno je ono što ga najjasnije razlikuje od njegovog prethodnika i sadašnjeg ministra spoljnih poslova, Gzavijea Betela, koji je bio mnogo skeptičniji u tom pogledu", ocenjuje Luksemburg tajms.

Friden je rekao da bi EU trebalo da razmotri proces donošenja odluka, a pomenuo je i ideju evropskih koncentričnih krugova, sa različitim stepenom integracije zemalja.

"U svetlu sve žešće međunarodne konkurencije, Evropa mora da preispita svoje procese donošenja odluka i ponovo razmotri ideju Evrope koncentričnih krugova sa manjom osnovnom grupom zemalja članica", rekao je premijer Luksemburga.

Foto: Narda Gongora / Panthermedia / Profimedia

Friden je obraćanju evroparlamentarcima rekao da Evropa mora da se posveti svojim osnovnim vrednostima slobode, demokratije i vladavine prava, ocenivši da je međunarodni poredak pravila, sporazuma i institucija danas pod pritiskom kao nikad ranije.

"Ali Evropa ne može da odustane od međunarodnog prava i sistema zasnovanog na pravilima. Moramo da ostanemo glas ovih vrednosti", kazao je Friden.

On je pozdravio predloge Evropske komisije o povećanju izdvajanja i zajedničkih nabavki u oblasti odbrane i razvoju evropske industrijske baze.

Kako se navodi u saopštenju EP, Friden je istakao da članice moraju da iskoriste svoju industrijsku raznovrsnost za odbranu Evrope od onih koji dovode u pitanje njene vrednosti.