Budvanska policija uhapsila je jednog muškarca, a za još jednim se traga, zbog sumnje da su jutros oteli muškarca u Budvi.
Crna Gora
FILMSKA OTMICA USRED BUDVE, SLUČAJ ZA ANALE! Strpali čoveka u auto, dali se u beg, napravili seriju UDESA i ZAVRŠILI U JARKU pored puta! OVO JE EPILOG PRIČE
Slušaj vest
Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, građani su prijavili da su dve osobe nasilno u automobil ubacile muškarca i krenuli put Kotora.
Usledila je akcija policije, te je nekoliko policijskih patrola krenulo u poteru.
Prema nezvaničnim saznanjima lista, otmičari su izazvali nekoliko udesa tokom bekstva, da bi potom automobilom završili u jarku pored puta.
Policija je spasila otetog čoveka, te uhvatila jednog otmičara, a za drugim se traga.
Kurir.rs/Vijesti
Reaguj
Komentariši