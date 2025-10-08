Slušaj vest

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, građani su prijavili da su dve osobe nasilno u automobil ubacile muškarca i krenuli put Kotora.

Usledila je akcija policije, te je nekoliko policijskih patrola krenulo u poteru.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, otmičari su izazvali nekoliko udesa tokom bekstva, da bi potom automobilom završili u jarku pored puta.

Policija je spasila otetog čoveka, te uhvatila jednog otmičara, a za drugim se traga.

Kurir.rs/Vijesti

