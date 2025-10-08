Slušaj vest

Nekadašnjoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici danas je ukinut kućni pritvor.

Ovu odluku donelo je vanraspravno veće Višeg suda u Podgorici koje čine sudije Sonja Keković, Amir Đokaj i Nenad Vujanović.

„Vijesti“ su 14. septembra objavile da je Medenica u kućnom pritvoru.

Prema informacijama „Vijesti“, ona je sa bolničkog lečenja otpuštena 12. septembra, dva dana ranije nego je to predvideo veštak medicinske struke dr Miodrag Šoć.

Optužena za članstvo u kriminalnoj grupi koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao njen sin Miloš Medenica, u bolnicu je smeštena noć uoči glavnog pretresa zakaznog za 1. septembar, iako je uput za fizikalnu terapiju dobila 13. avgusta.

Nakon što je predsednica specijalnog vijeća, sutkinja Vesna Kovačević, tog dana odredila da veštak u bolnici pregleda okrivljenu i medicinsku dokumentaciju, dr Šoć se sutradan pred sudom izjasnio da zdravstveno stanje Medenice nije dobro, da ona ima probleme sa kičmom i da je zbog stepena oboljenja opravdano što se nalazi na lečenju u Risnu i što tamo prima terapiju.

whatsapp-image-20221115-at-1.19.02-pm.jpg
Miloš Medenica

“Lečenje će trajati 15 dana i to podrazumeva fizikalnu terapiju u bolnici. Nakon toga biće sposobna da prisustvuje pretresu uz korišćenje terapije”, rekao je Šoć 2. septembra.

Tog dana, sudija Kovačević joj je i odredila kućni pritvor, pojasnivši da je predviđeno da mera nadzora počne nakon što Medenica završi petnaestodnevnu fizikalnu terapiju u bolnici u Risnu.

“Izrečena mera nadzora može trajati do pravosnažnosti presude… Medenica stan u kojem živi može napuštati samo uz dozvolu suda i uz nadzor policije”, objasnila je sudija Kovačević tada.

Obrazložila je da je Medenici kućni pritvor određen “zbog opstrukcije i odugovlačenja postupka, a sve zbog isteka pritvora njenom sinu Milošu”.

Specijalno državno tužilaštvo Vesnu Medenicu i njenog sina Miloša tereti za više krivičnih dela, a optužnica protiv njih podneta je u oktorbru 2022. godine.

